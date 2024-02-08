В Білому домі відреагували на інтерв’ю трампіста Карлсона з Путіним

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на брифінг координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Американський чиновник не виключив, що в цьому журналістському матеріалі будуть озвучені різноманітні фальшиві та абсурдні тези з боку очільника Кремля з ціллю виправдати широкомасштабну військову агресію РФ проти України.

Такою була його відповідь на запитання щодо інтерв’ю Карлсона з Путіним, і чи є в Білому домі «якісь занепокоєння щодо будь-якої дезінформації, яка може виникнути з цього».

Кірбі зауважив, що не буде коментувати інтерв’ю, яке ще не вийшло, проте висловився щодо очікуваних тез у цій публікації.

«Я не знаю, я вважаю, що це досить очевидно, усім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні, і фіктивні, абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати. Я не думаю, що нам потрібно ще одне інтерв’ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість», — наголосив представник адміністрації президента США.

Нагадаємо, Дуда зробив неочікувану заяву щодо спроможності Трампа швидко завершити війну в Україні.