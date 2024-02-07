Омбудсмен після різкої критики заявив про необхідність схвалення законопроєкту про мобілізацію

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням допис омбудсмена в Telegram.

Він розповів, що на зустрічі сторони обговорили «важливий для України законопроект про мобілізацію».

За словами Лубінця, після наради він вирішив змінити свою думку і заявив, що зазначений законопроект необхідно ухвалити парламентом у першому читанні.

Водночас омбудсмен зазначив, що до другого читання у ВР зауваження від Офісу омбудсмана «можна врегулювати».

«Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України», — написав він.

Варто зазначити, що вчора, 6 лютого, Уповноважений ВРУ з прав людини Лубінець заявляв, що оновлений законопроект про мобілізацію в Україні містить в собі низку суперечливих норм. Зокрема, він порушує норми Конституції та міжнародні угоди в галузі прав людини.

Він також розповів, що представниця Офісу омбудсмена з соціальних та економічних прав Олена Колобродова озвучила зауваження на комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Крім того, документ із зауваженнями було направлено до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, у Раді підтримали законопроєкт Зеленського про множинне громадянство.