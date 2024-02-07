Политика

Омбудсмен після різкої критики заявив про необхідність схвалення законопроєкту про мобілізацію

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець провів термінової наради з главою Міністерства оборони Рустемом Умєровим щодо зауважень до законопроекту про мобілізацію.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 10 часов agoОбновлено: 7 февраля, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням допис омбудсмена в Telegram.

Він розповів, що на зустрічі сторони обговорили «важливий для України законопроект про мобілізацію».

За словами Лубінця, після наради він вирішив змінити свою думку і заявив, що зазначений законопроект необхідно ухвалити парламентом у першому читанні.

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Водночас омбудсмен зазначив, що до другого читання у ВР зауваження від Офісу омбудсмана «можна врегулювати».

«Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України», — написав він.

Варто зазначити, що вчора, 6 лютого, Уповноважений ВРУ з прав людини Лубінець заявляв, що оновлений законопроект про мобілізацію в Україні містить в собі низку суперечливих норм. Зокрема, він порушує норми Конституції та міжнародні угоди в галузі прав людини.

Він також розповів, що представниця Офісу омбудсмена з соціальних та економічних прав Олена Колобродова озвучила зауваження на комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Крім того, документ із зауваженнями було направлено до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, у Раді підтримали законопроєкт Зеленського про множинне громадянство.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 10 часов agoОбновлено: 7 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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