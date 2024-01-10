Зеленский проведе зустріч з президентом Литви у Вільнюсі

Він провів зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на повідомлення Офіса президента та Науседи у Twitter (X).

«Радий вітати у Вільнюсі мого дорогого друга Володимира Зеленського, символ опору України російській агресії та героїчної боротьби за свободу. Ми віримо в перемогу України і будемо підтримувати вас і надалі! Дорогі брати, ми з вами», — такі теплі та щирі слова написав Науседа у соцмережах.

Зеленський в свою чергу висловив слова подяки литовському колезі за прийом та потужну оборонну, гуманітарну і політичну підтримку нашої країни з боку Литви.

Як зазначає Офіс президента, під час зустрічі української та литовської сторін обговорять подальші кроки на шляху євроінтеграції нашої держави. Також темами переговорів лідерів будуть ситуація на фронті, питання координації оборонної та фінансової підтримки України, саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку 2024 року.

Окрім того, між Україною та Литвою підписані двосторонні угоди, зміст яких буде розкритий на спільній пресконференції лідери обох країн.

Нагадаємо, в Швеції закликали громадян бути готовими до війни.