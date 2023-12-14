Прем’єр Бельгії жорстко розкритикував Орбана через Україну

З такою заявою прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо виступив на саміті щодо Західних Балкан. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на The Guardian.

Глава бельгійського уряду процитував слова люксембурзького колеги про те, що ЄС це не «базар». Також він попередив Віктора Орбана, що неможливо обміняти підтримку України на його політичну підтримку.

Як відомо, 14 та 15 грудня проходитиме саміт лідерів країн Європейського союзу. Під час засідання будуть обговорені перспективи інтеграції України, Молдови й Грузії до ЄС. Угорщина, як передбачається, блокуватиме все, що пов’язане з підтримкою нашої країни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, зі свого боку, заявив, що його країна проти діалогу про вступ України в ЄС. Тим часом Орбан закликає топчиновників не порушувати питання інтеграції під час майбутнього саміту.

Під час зустрічі в Аргентині лідер України Володимир Зеленський мав розмову з Орбаном та заявив, що в Угорщини немає жодної причини блокувати інтеграції України. Також український лідер закликав його до організації конструктивної зустрічі між країнами.

Тим часом депутати Європейського парламенту виступають за початок переговорів про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

Нагадаємо, Зеленський закликає США передати Україні ATACAMS з більшим радіусом дії.