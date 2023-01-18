Политика

Требование рф признать оккупированные ею территории не способствует мирному процессу — Блинкен

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 18 января, 2023
0 1 минута чтения

Требование рф признать оккупированные ею территории не способствует мирному процессу - Блинкен

Требование рф признать оккупированные ею территории не способствует мирному процессу — Блинкен

18.01.2023 04:27

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Укринформ

Требование россии о признании незаконно захваченных территорий Украины для начала мирных переговоров не может быть выполнено и не способствует мирному процессу.

Как сообщает Укринформ, об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

“Следует прислушиваться к путину во время его недавнего разговора с турецким президентом Эрдоганом, в ходе которого он заявил, что пока Украина не признает то, что он называет новыми территориальными реалиями, не о чем договариваться. Иными словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что захваченные россией силой территории не вернутся, речи не может быть о переговорах. Конечно, это неприемлемо”, — сказал Блинкен

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По его словам, такой подход россии показывает, что она на самом деле не заинтересована в дипломатическом прекращении войны в Украине.

Напомним: как ранее сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, россия хочет сесть за стол переговоров на своих условиях, в противном случае угрожает эскалацией конфликта

Фото: Andrew Harrer/Bloomberg

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 18 января, 2023
0 1 минута чтения
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