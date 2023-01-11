Дуда убежден, что Украина отвечает условиям вступления в ЕС
Дуда убежден, что Украина отвечает условиям вступления в ЕС
11.01.2023 18:36
Укринформ
Украина в очень сложных условиях смогла выполнить свои обязательства по членству в ЕС и полностью отвечает условиям присоединения к Сообществу.
Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции во Львове с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой, передает корреспондент Укринформа.
Как отметил Дуда, украинские власти и общество демонстрируют "чрезвычайную решительность" в вопросе интеграции в ЕС. По его словам, даже оказавшись в очень сложной ситуации, Украина смогла выполнять свои обязательства по приближению к ЕС.
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"Я уверен, что Украина полностью отвечает условиям, чтобы присоединиться к ЕС", — подчеркнул Дуда.
Он добавил, что лидеры и общества других стран также будут делать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.
Президент РП отметил, что поддержка Украины со стороны стран НАТО очень важна, а военной помощи нужно больше, ведь Россия будет продолжать эту войну и систематические действия по уничтожению Украины, инфраструктуры украинских городов.
"Эту агрессию необходимо остановить и именно поэтому НАТО должна поддержать Украину в качестве предоставления современной военной техники", — подчеркнул Дуда.
По его мнению, важно, чтобы другие страны НАТО присоединялись к оказанию военной помощи Украине. В то же время, он заверил, что Польша будет делать все возможное для оказания такой помощи Киеву.
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"Мы знаем, что такое российский оккупант, мы поддерживаем и будем поддерживать Украину в будущем", — подчеркнул польский лидер.
Президенты Украины, Польши и Литвы подписали во Львове общую декларацию государств Люблинского треугольника. В ней предусмотрено продвижение украинской формулы мира, неотъемлемое право Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность, содействие Украине на пути к членству в ЕС и НАТО и вопросы безопасности.
По материалам: Укринформ