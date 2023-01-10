Кулеба: У путина остался один вариант – принять поражение

10.01.2023 13:22

Укринформ

У президента рф владимира путина в развязанной им войне против Украины есть только один вариант — поражение, но он не хочет этого принимать.

Об этом в интервью американскому национальному общественному радио NPR заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

“Когда я сейчас смотрю на поле боя и на ситуацию, я думаю, что у путина не слишком много вариантов. В самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант означает проигрыш в войне. Сложность и трагедия этого момента в том, что он не хочет смотреть правде в глаза и искать выход. Вместо этого он бросает в бой все больше ресурсов и, главное, человеческих ресурсов, пытаясь победить любой ценой. Однако этого не произойдет. Он не победит”, – сказал глава украинской дипломатии.

По его словам, для Украины победой считается восстановление ее территориальной целостности в международно признанных границах.

Министр также отметил, что украинцы будут бороться с агрессором.

“От правительства США и других партнеров Украины зависит, как долго они нас будут поддерживать. Но мы сделали свой выбор, мы приняли решение. Мы будем бороться с захватчиком, пока можем дышать”, – подчеркнул Кулеба.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина благодарна партнерам за военную помощь, однако для победы, восстановления мира и безопасности в Европе необходимо делать больше.

По материалам: Укринформ