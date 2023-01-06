Правительство Латвии работает с союзниками над усилением позиций Украины в борьбе за победу
Правительство Латвии работает с союзниками над усилением позиций Украины в борьбе за победу
05.01.2023 22:57
Укринформ
Кабинет министров Латвии заявил, что будет продолжать работать с союзниками и дружественными странами для дальнейшего усиления позиций Украины в борьбе за победу, поскольку «единство — это решающая сила, определяющая судьбы наций».
Об этом сообщила пресс-служба латвийского Кабмина в ответ на запрос корреспондента Укринформа.
«Латвия была в авангарде союзников, требовавших санкций против россии. Латвия продолжает оставаться решительным сторонником Украины и будет продолжать работать с нашими союзниками и друзьями для дальнейшего усиления усилий Украины в борьбе против агрессора – за победу и свободу», – говорится в сообщении.
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При этом отдельно отмечено, что «героическая борьба Украины против жестокости россии и империализма Путина четко демонстрирует, что единство — это решающая сила, определяющая судьбы наций».
Так Правительство Латвии ответило на просьбу прокомментировать видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского, с которым он выступил 3 января.
В нем глава Украинского государства отметил, что руководство россии бросит все силы, чтобы попытаться изменить ситуацию в войне против Украины. Поэтому, по словам Зеленского, сейчас «тот момент, когда вместе с партнерами должны усилить нашу оборону».
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Как сообщал Укринформ, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Среди других вопросов стороны обсудили формулу мира.
По материалам: Укринформ