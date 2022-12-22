Зеленский и Байден дали совместную пресс-конференцию в Белом доме
Зеленский и Байден дали совместную пресс-конференцию в Белом доме
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21.12.2022 23:49
Укринформ
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден после двухсторонней встречи в Белом доме вышли на совместную пресс-конференцию.
Мероприятие транслировалась онлайн на официальном YouTube канале Белого дома, передает Укринформ.
Лидеры государств обсуждают итоги состоявшихся в среду переговоров. Кроме того, Президенты смогут ответить на вопросы журналистов.
Как сообщал Укринформ, президент Украины Владимир Зеленский в среду находится с официальным визитом в Соединенных Штатах. Помимо встречи с главой Белого дома он также планирует выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса США и провести несколько двусторонних встреч.
По материалам: Укринформ