Зеленский рассказал, кого из россиян должен судить Международный трибунал

18.12.2022 12:45

Укринформ

Международный трибунал должен быть не только для руководства кремля.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает Укринформ.

"Нам нужно ввести международный трибунал, и очень хотелось бы, чтобы большинство стран мира поддержали эту резолюцию. Вы говорите о руководстве кремля. А здесь не только о руководстве кремля. Руководство, окружение, кто стратег, кто эти мысли навязывал обществу, кто внедрял эту идеологию, кто был пропагандистом. Международный уголовный суд не может осудить инфраструктуру, пропаганду, геббельсовщину российского формата", — сказал Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский настаивает на создании международного специального трибунала для привлечения российского руководства к ответственности уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, и считает необходимым в дальнейшем сделать соответствующую институциональную основу справедливости постоянной. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на церемонии вручения премии Сахарова.

По материалам: Укринформ