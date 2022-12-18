Девятым пакетом санкций в ЕС запретили вещание еще четырех российских каналов — Ткаченко

16.12.2022 18:51

Укринформ

Девятый пакет санкций от Европейского Союза запретил вещание на территории ЕС российских медиа – "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первый канал".

Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграме, передаёт Укринформ.

"Приветствую решение Совета ЕС принять 9-й пакет санкций, согласно которому запрещается вещание ещё четырех российских СМИ на территории ЕС: "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первый канал". Запрещение именно этих каналов мы лоббировали долгое время", — сообщил Ткаченко.

Он подчеркнул, что решение прекратить вещание прокремлевских медиа важно прежде всего для информационного поля Европы.

"Эти средства массовой информации находятся под постоянным прямым либо опосредованным контролем руководства рф и использовались последней для непрерывной и согласованной дезинформации и военных пропагандистских действий, которые легитимизируют агрессию россии и подрывают поддержку Украины", — подчеркнул министр.

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В то же время, руководитель МКИП отметил, что продолжается работа над Информационным Рамштайном, чтобы построить совместный с европейскими партнерами информационный фронт для эффективного противодействия российской пропаганде и дезинформации.

Как сообщал Укринформ, 7 декабря Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против россии. В санкционный список были добавлены ещё почти 200 физических и юридических лиц. В частности, в список входят физические лица и компании, в числе которых: военные, представители российского оборонпрома, члены госдумы и совета федерации, министры, губернаторы и политики. Девятый пакет санкций предусматривал и блокирование ещё четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.

По материалам: Укринформ