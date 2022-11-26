Вступление Украины в НАТО: премьеры Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление

26.11.2022 11:32

Укринформ

Премьер-министры Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление глав правительств относительно активизации процесса переговоров относительно вступления Украины в НАТО, усиления помощи Украине и относительно поддержки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом в Телеграме написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

Подписание заявления состоялось в субботу, 26 ноября, в Киеве, по результатам встречи в рамках Люблинского треугольника.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши Ингриду Шимоните и Матеуша Моравецкого. В формате Люблинского треугольника мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций", — написал Шмыгаль.

В частности, стороны подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО относительно приглашения Украины к переговорам о вступлении с учетом предстоящего саммита в Вильнюсе.

Также в заявлении отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине и подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины, поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу же после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций относительно заявки на членство.

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"Люблинский треугольник" – это дипломатическая инициатива, объединяющая Украину, Литву и Польшу. Декларацию о создании этого альянса министры иностранных дел стран-участниц подписали 28 июля 2020 года в польском Люблине. В рамках этого формата Варшава, Вильнюс и Киев сотрудничают в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

По материалам: Укринформ