В Гааге прошли консультации об ответственности рф за преступление агрессии против Украины

В Гааге прошли консультации об ответственности рф за преступление агрессии против Украины

22.11.2022 10:01

Укринформ

В нидерландской Гааге состоялись консультации относительно механизмов и инструментов привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич.

"Мы работали в Гааге, собственно, это были очередные консультации с нашими нидерландскими партнерами. Обсуждаем разные вопросы, в частности, относительно ответственности за преступление агрессии против Украины, возможность определенных действий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, создание специального трибунала, каким образом можно усилить и интернационализировать национальное расследование и преследование за совершение преступления агрессии против Украины. Все эти вопросы в работе, они обсуждаются", – сказал он.

Также посол по особым поручениям рассказал, что консультации в Гааге проходили с представителями правительства Нидерландов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и экспертами.

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"Мы провели предметные консультации. Мы будем двигаться дальше по треку поиска лучших опций, возможностей как для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, так и для усиления интернационализации национального расследования преступления агрессии против Украины", – отметил Кориневич и подчеркнул, что создание спецтрибунала должно быть результатом совместных усилий международного сообщества.

Он добавил, что в октябре была принята резолюция парламента Нидерландов, призывающая создать спецтрибунал в Гааге.

"По нашему мнению, это очень хорошая и правильная инициатива. Сейчас ключевой вопрос: каким образом и что нужно сделать для того, чтобы специальный трибунал был создан", – подчеркнул он.

Кориневич убежден, что также для Украины очень важно сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС).

"Я убежден, что Международный уголовный суд должен показать хорошие результаты по расследованию ситуации в Украине, все инструменты для этого у него имеются. Мы абсолютно поддерживаем активное сотрудничество с МУС. Спецтрибунал будет дополнять деятельность МУС. Мы видим спецтрибунал как взаимодополняющий механизм к МУС относительно преступления агрессии против Украины, преступления, в отношении которого в нашей конкретной ситуации МУС не имеет юрисдикции", – сказал он.

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Посол по особым поручениям МИД Украины подчеркнул, что преступление агрессии против Украины "наиболее явное со времен окончания Второй мировой войны. Нельзя оставить это преступление агрессии против Украины без ответа, потому что тогда это будет означать, что любой диктатор может совершать подобные вещи, в любое время, понимая, что его не привлекут за это к ответственности, а ограничатся ответственностью среднего уровня командиров за совершение военных преступлений или преступлений против человечности".

Поэтому в интересах международного сообщества не оставить преступление агрессии против Украины без внимания.

"Мы верим и убеждены, что именно расследование и привлечение к ответственности за совершение преступления агрессии является самым быстрым и эффективным способом дотянуться до высшего политического и военного руководства российской федерации", – подчеркнул Кориневич.

Как сообщалось, Украина выступила с инициативой создания специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности членов совета безопасности россии за совершение преступления агрессии против нашего государства.

Президент Владимир Зеленский образовал рабочую группу во главе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком, которая будет заниматься проработкой вопроса создания специального международного трибунала по привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины.

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Создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Киев прорабатывает несколько вариантов создания специального трибунала, один из них – на основе соглашения между Украиной и ООН, которая может принять соответствующую резолюцию.

По материалам: Укринформ