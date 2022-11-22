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МИД вызвал посла Венгрии и требует извинений из-за шарфа Орбана

22.11.2022 20:37

Укринформ

Министерство иностранных дел требует извинений из-за инцидента с появлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Олега Николенко по поводу вызова посла Венгрии в Украине, передаёт Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"22 ноября в министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому было акцентировано внимание на неприемлемости публичного появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории", — говорится в комментарии.

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Внимание венгерского дипломата было привлечено к тому, что подобные действия не способствуют развитию добрососедских отношений между Украиной и Венгрией.

Подчеркнуто, что в Украине ждут извинения за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства.

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Как сообщал Укринформ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 ноября пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в её составе.

По материалам: Укринформ