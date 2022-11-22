МИД вызвал посла Венгрии и требует извинений из-за шарфа Орбана
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МИД вызвал посла Венгрии и требует извинений из-за шарфа Орбана
22.11.2022 20:37
Укринформ
Министерство иностранных дел требует извинений из-за инцидента с появлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории.
Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Олега Николенко по поводу вызова посла Венгрии в Украине, передаёт Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"22 ноября в министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому было акцентировано внимание на неприемлемости публичного появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории", — говорится в комментарии.
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Внимание венгерского дипломата было привлечено к тому, что подобные действия не способствуют развитию добрососедских отношений между Украиной и Венгрией.
Подчеркнуто, что в Украине ждут извинения за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства.
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Как сообщал Укринформ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 ноября пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в её составе.
По материалам: Укринформ