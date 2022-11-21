Зеленский призвал союзников сохранять принципиальность для реализации украинской формулы мира

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21.11.2022 16:24

Укринформ

Президент Владимир Зеленский призвал союзников соблюдать принципиальность в противодействии российской агрессии для обеспечения реализации украинской формулы мира.



Об этом он заявил во время онлайн-обращения к участникам пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, сообщает корреспондент Укринформа.

Зеленский подчеркнул, что принципы формулы мира несомненны, поскольку каждый народ заинтересован в отсутствии опасных инцидентов на атомных объектах, смертях от российских террористов, в защите от их ракет и диверсий инфраструктуры, в стабильности рынков и сохранении международного права.

Видео: Офис Президента

«Все это обеспечивает украинская формула мира, которую, не ошибившись, можно называть и европейской формулой мира, и мировой формулой мира, потому что она построена на уважении и защите общечеловеческих ценностей, на международном праве», — подчеркнул Президент.

В то же время, по его убеждению, пока страны концентрируют силы, чтобы реализовать эту формулу, следует сохранять принципиальность в противодействии российской агрессии. Зеленский призвал парламенты государств-участников признать россию государством-спонсором терроризма, поскольку она сделала ставку на геноцидную политику и уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины. «Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление!», – подчеркнул он.

Глава Украинского государства отметил также важность ужесточения санкций против россии, которые не позволяют ей адаптироваться и находить новые пути обеспечения террора.

«Нужен новый, девятый санкционный пакет Евросоюза, новые санкции мира против россии за террор сразу после ограничения экспортных цен на энергоресурсы», — заявил он.

По мнению Зеленского, будет правильным шагом, если Украина и союзники сделают невозможным основной террористический замысел россии и обеспечат полную защиту неба, когда российские ракеты, иранские дроны и любые другие орудия террора не смогут достичь определенных для них целей.

«россии придется делать то, что нужно нам с вами, а именно следовать нашей формуле мира. Мы сможем это обеспечить, но для этого Украину нужно обеспечить достаточным количеством и качеством систем ПВО и ПРО, достаточным весом оборонной и финансовой поддержки. Государство-террорист должно видеть, что у него нет шансов», — подчеркнул Президент.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 15 ноября во время обращения к участникам саммита G20 назвал 10 обязательных условий для прекращения войны в Украине. В частности, речь идет о радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической безопасности, освобождении всех пленных и депортированных, выполнении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка, выводе российских войск и прекращении боевых действий, возвращении справедливости, противодействии экоциду, недопущении эскалации, фиксации окончания войны.

По материалам: Укринформ