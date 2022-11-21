Украина рассчитывает на рассмотрение заявки о членстве на следующем саммите НАТО

21.11.2022 17:07

Укринформ

Украина рассчитывает на рассмотрение на следующем саммите НАТО ее заявки о членстве в Альянсе и призывает партнеров проявить такую ​​же смелость, которую демонстрируют украинские военные.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, сообщает корреспондент Укринформа.

Стефанишина отметила, что сегодня Украина обеспечивает мир и безопасность на восточном фланге НАТО, а беспрецедентная поддержка в украинском обществе евроатлантических устремлений свидетельствует о глубоком понимании значения коллективной безопасности в Европе и НАТО как самой эффективной организации безопасности, защищающей мир. В то же время она отметила, что возвращение в повестку дня ядерной угрозы создает наиболее критическую ситуацию в мире со времен Второй мировой войны и требует экстраординарных решений и от Украины, и от демократического мира.

«В эти дни время в Украине летит быстро. Вы видели поразительные изменения на линии фронта… Приближается саммит НАТО, и я не думаю, что украинский народ будет толерировать общие дипломатические фразы о поддержке моей страны, хотя мы ценим каждый элемент вашей помощи. Мы ожидаем, что Североатлантический союз продемонстрирует такие же мужество и смелость, как и мы сейчас. Мы рассчитываем быть частью решений, которые будут приняты, по крайней мере, через полгода», — сказала Стефанишина.

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Она выразила уверенность, что ответ Альянса на евроатлантические устремления Украины будет победой над российской пропагандой и подтверждением того, что у НАТО нет страха, что нет никакой силы, способной преодолеть демократию.

В заключение вице-премьер-министр выразила надежду на продолжение очень основательного диалога относительно ожиданий Украины и решений, которые будут приняты в дальнейшем.

Как сообщал Укринформ, 30 сентября Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Следующий саммит Североатлантического Альянса состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

По материалам: Укринформ