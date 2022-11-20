Позиции Украины и Франции по привлечению рф к ответственности стали ближе — Генпрокурор
Позиции Украины и Франции по привлечению рф к ответственности стали ближе — Генпрокурор
19.11.2022 15:42
Укринформ
Позиции Украины и Франции по развитию международного механизма полной ответственности российской федерации за военные преступления стали ближе.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин по итогам встречи с советником Президента Франции, послом Франции в Украине в 2015-2019 годах Изабель Дюмон, передает Укринформ со ссылкой на Офис Генпрокурора.
«Обсудили развитие международного механизма полной ответственности за военные преступления рф. Рад, что позиции Франции и Украины по этому процессу стали даже еще ближе после моего недавнего визита во Францию», – отметил Костин.
Он поблагодарил Францию за готовность к активному диалогу о создании специального международного трибунала по поводу преступления агрессии, а также за поддержку Украины.
Как подчеркнули в ОГП, французские эксперты первыми оказали помощь украинским коллегам, а также Франция передала Украине современную мобильную ДНК-лабораторию.
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В ходе встречи договорено о продолжении эффективного сотрудничества на «фронте справедливости».
Как сообщал Укринформ, Франция осудила российские удары по украинским городам.
По материалам: Укринформ