Позиции Украины и Франции по привлечению рф к ответственности стали ближе — Генпрокурор

Позиции Украины и Франции по привлечению рф к ответственности стали ближе — Генпрокурор

19.11.2022 15:42

Укринформ

Позиции Украины и Франции по развитию международного механизма полной ответственности российской федерации за военные преступления стали ближе.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин по итогам встречи с советником Президента Франции, послом Франции в Украине в 2015-2019 годах Изабель Дюмон, передает Укринформ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

«Обсудили развитие международного механизма полной ответственности за военные преступления рф. Рад, что позиции Франции и Украины по этому процессу стали даже еще ближе после моего недавнего визита во Францию», – отметил Костин.

Он поблагодарил Францию ​​за готовность к активному диалогу о создании специального международного трибунала по поводу преступления агрессии, а также за поддержку Украины.

Как подчеркнули в ОГП, французские эксперты первыми оказали помощь украинским коллегам, а также Франция передала Украине современную мобильную ДНК-лабораторию.

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В ходе встречи договорено о продолжении эффективного сотрудничества на «фронте справедливости».

Как сообщал Укринформ, Франция осудила российские удары по украинским городам.

По материалам: Укринформ