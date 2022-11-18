Политика

Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис прибыл в Киев

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
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Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис прибыл в Киев

Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис прибыл в Киев

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18.11.2022 09:47

Укринформ

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев, во время визита он обсудит с руководством Украины поддержку со стороны ЕС.

Об этом Домбровскис написал в Твиттере, передает Укринформ.

"Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС Украины, сосредоточиться на чрезвычайной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год", — говорится в заметке.

Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис прибыл в Киев

Домбровскис отметил, что обсудит с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Денисом Шмыгалем конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной.

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Как сообщал Укринформ, общая военная помощь, которую Украина получила от Европейского Союза и его стран-членов, составляет 8 миллиардов евро, или около 45% от объема помощи, которую Киев получает от США.

Фото: Домбровскис / Твиттер

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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