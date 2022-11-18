Ответственность за ущерб МН17 понесет россия как государство — МИД

Ответственность за ущерб МН17 понесет россия как государство — МИД

17.11.2022 19:12

Укринформ

Решение Окружного гаагского суда по делу об уничтожении самолета рейса МН17 является сигналом для рф, что никакая ложь не поможет избежать правосудия.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Укринформ.

«Решение суда является знаковым событием на пути установления справедливости и обеспечения неотвратимости наказания за совершенные преступления. Оно стало возможным благодаря длительной и кропотливой работе десятков следователей и прокуроров международной совместной следственной группы, активной участницей которой является и Украина», — заявили в МИД.

Как отмечается, оглашенные приговоры также свидетельствуют, что на скамье подсудимых в конечном итоге окажутся и те, кто принимал решение и отдавал приказ об уничтожении пассажирского лайнера, и наказание обязательно произойдет.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что кроме индивидуальной ответственности, неотвратимую ответственность за убытие МН17 будет нести и рф как государство.

«Передача преступникам ЗРК Бук является очевидным нарушением международного права, в частности Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Транспортировка смертоносного оружия на территорию Украины является одним из ключевых доказательств по делу по иску Украины в рф, который сейчас рассматривается Международным судом ООН», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина продолжит прилагать усилия вместе с партнерами, чтобы установить справедливость по поводу жертв трагедии самолета рейса MH17, а также их родных.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя приговор Окружного гаагского суда по делу об уничтожении самолета рейса МН17, подчеркнул, что это сигнал для рф и никакая ложь не поможет избежать правосудия.

«Приветствую первые приговоры за катастрофу MH17. Титаническая совместная работа Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии. Это решение направляет сигнал рф: никакая ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности», – отметил Кулеба.

Вітаю перші вироки за збиття #MH17. Титанічна спільна робота України, Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії. Ці рішення надсилають сигнал РФ: жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя. Вся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2022

Как сообщалось, экс-офицер фсб, бывший "министр обороны днр" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал гру генштаба вооруженных сил рф, глава "гру днр" Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко признаны виновными в катастрофе самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, они осуждены к пожизненному заключению. Подполковник гру Олег Пулатов был оправдан.

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Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

По материалам: Укринформ