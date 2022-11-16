ВР призывает парламенты мира признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

16.11.2022 16:14

Укринформ

Верховная Рада Украины призывает парламенты государств мира признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграм народного депутата от парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, соответствующее постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к парламентам государств мира о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа" (№8199) поддержали 310 парламентариев.

Так, в тексте обращения отмечается, что в 1932-1933 годах коммунистический тоталитарный режим СССР задумал и реализовал в Украине преступление – уничтожение миллионов украинцев голодом. Для обозначения этой трагедии используется слово "Голодомор".

Украинский парламент Законом "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" от 28 ноября 2006 года признал Голодомор преступлением геноцида против украинцев.

Кроме Верховной Рады Украины, из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине признали парламенты 17 государств-членов ООН.

"В 1932-1933 годах миллионы украинцев умерли самой страшной из смертей, сопротивление коммунистическому режиму было подавлено, часть украинского народа была ассимилирована. Режиму удалось скрыть своё преступление за стеной пропаганды и лжи в пределах СССР и за рубежом. Однако у украинского народа оказалось достаточно сил для того, чтобы возродиться от потерь, боли, навязанной исторической амнезии и завоевать свою независимость», – подчеркивается в обращении.

В то же время подчеркивается, что стандартная формула о том, что прошлые преступления никогда не должны повториться снова, не сработала. Поэтому в конце февраля — начале марта 2014 года российская федерация — наследница СССР — оккупировала и предприняла попытку аннексировать украинский Крым, а в апреле 2014 года вторглась в Донецкую и Луганскую области. Кроме этого, 24 февраля 2022 года рф начала ничем не спровоцированную и неприкрытую полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и прибегла к геноцидной политике.

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Свыше 30 ведущих ученых-юристов и экспертов по геноциду в своём отчете, подготовленном Институтом стратегии и политики New Lines и Центром прав человека Рауля Валленберга пришли к выводу, что россия несёт ответственность за нарушение "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" в Украине. Отчет был направлен в парламенты во всем мире.

Верховная Рада Украины выражает благодарность правительствам, государственным деятелям, представителям общественного сектора и обычным людям, которые поддержали украинский народ в это тяжелое время и помешали агрессору в его попытке повторить геноцид, который был совершен 90 лет тому назад.

При этом ВР призывает парламенты государств мира восстановить историческую справедливость и признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине преступлением геноцида ураинского народа. По убеждению авторов обращения, это станет важным сигналом всем мировым силам, которые могут прибегнуть к новым геноцидным действиям, и весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для грядущих поколений.

Фото: Мария Ковальчук

По материалам: Укринформ