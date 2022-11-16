Шмыгаль провел разговор с Моравецким

16.11.2022 12:41

Укринформ

В среду состоялся разговор Премьер-министров Украины и Польши Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого.

Об этом написал в Твиттере представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Укринформ.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий провел разговор с Денисом Шмыгалем. Премьер-министр Украины проинформировал, что россия провела вчера массированную ракетную атаку на Украину: она использовала около 80 ракет, многие из них ударили по приграничным областям с Польшей”, — написал Мюллер.

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Как информировалось, в польском поселке Пшеводув Грубешовского уезда Люблинского воеводства, неподалеку от украинской границы, в результате взрыва во вторник погибли два человека. Инцидент произошел возле зерносушилки около 15:40 по местному времени.

Впоследствии в Варшаве подтвердили, что взрыв произошел в результате падения ракеты российского производства, в МИД был вызван посол россии.

Польские и международные эксперты изучают обстоятельства трагического события.

15 ноября россия совершила массированную ракетную атаку против Украины.

Фото КМУ

По материалам: Укринформ