Премьер Индии призвал к переговорам и прекращению огня в Украине

Премьер Индии призвал к переговорам и прекращению огня в Украине

15.11.2022 11:20

Укринформ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на саммите G20 на Бали во вторник утром, призвал к миру и дипломатическим переговорам по поводу прекращения развязанной россией войны в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Guardian.

«Я неоднократно говорил, что должны найти способ вернуться на путь дипломатии и прекращения огня в Украине», — сказал Моди, добавив, что ответственность за создание нового мирового порядка в постковидный период «лежит на наших плечах».

По его словам, необходимо «продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, согласие и безопасность по всему миру».

Следует отметить, что ранее Индия воздерживалась в ходе голосований в ООН, осуждающих российское вторжение, оставаясь внешне "нейтральной". Однако за кулисами мировой дипломатии "Моди остается в постоянном контакте с путиным", пишет издание. Считается, что Индия сыграла определенную роль в том, чтобы убедить россию открыть зерновой коридор для кораблей с украинским зерном.

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Индия в следующем году будет председательствовать в G20 и будет принимать саммит.

Как сообщалось, 15-16 ноября 2022 года в Индонезии на острове Бали проходит саммит G20.

Фото: Twitter/MEAIndia

По материалам: Укринформ