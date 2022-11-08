Постпред США при ООН заявила в Киеве: Мы привлечем россию к ответственности за военные преступления

Постпред США при ООН заявила в Киеве: Мы привлечем россию к ответственности за военные преступления

08.11.2022 19:38

Укринформ

Представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд заверила, что российскую армию привлекут к ответственности за ее военные преступления.

Об этом она заявила в Киеве на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.

Она отметила, что этим утром встретилась с жертвами военных преступлений, а также их семьями, рассказавшими о своем опыте. “Одна женщина рассказала, как ее забрали россияне, пытали, и она до сих пор страдает болью в спине, и я могу видеть боль в ее глазах. Я пообещала ей и другим, что мир с ними, и мир видит, и я разделяю их боль», — сказала Томас Гринфилд.

Представитель США при ООН добавила, что посетила также криминалистическую лабораторию, где специалисты тщательно проверяют места военных преступлений и собирают необходимые доказательства. Американский дипломат подчеркнула, что эти доказательства будут использованы должностными лицами, чтобы построить дело против тех, кто совершил столь ужасные преступления.

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“Мой сигнал российским силам прост: мы привлечем вас к ответственности за ваши военные преступления. Справедливость восторжествует”, — подчеркнула Томас-Гринфилд.

“Я возвращаюсь в Нью-Йорк решительной относительно того, чтобы привлечь россию к ответственности, продолжать бороться с продовольственным кризисом, делать все возможное, чтобы Украина прошла через месяцы зимы… США будут стоять с Украиной вместе с нашими партнерами и союзниками, сколько будет нужно. Украина никогда не станет победой для россии. Демократия победит в этой стране”, — подытожила Томас-Гринфилд.

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Как сообщалось, 8 ноября представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев. Президент Владимир Зеленский на встрече с Томас-Гринфилд отметил необходимость создания воздушного щита над Украиной и продления зернового соглашения.

По материалам: Укринформ