Зеленский вручил Салливану орден Ярослава Мудрого

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04.11.2022 21:50

Укринформ

Президент Украины вручил советнику Президента США Джейку Салливану орден князя Ярослава Мудрого в поддержку Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Телеграме, передает Укринформ.

«Благодарю советника Президента США Джейка Салливана за поддержку нашей страны в сложное для нас время», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что вручил Салливану государственную награду – орден Ярослава Мудрого.

«Имел честь вручить Джейку от всего украинского народа орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул Президент Украины.

Как сообщал Укринформ, советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на совместном брифинге с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком в Киеве заявил, что в поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов не будет никаких колебаний, красных флагов, уступок.

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Советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан совершил визит в Украину, провел встречу с военными, главой государства Владимиром Зеленским и был проинформирован о ситуации на фронте, выполнении зернового соглашения и ударах россии по критической инфраструктуре.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ