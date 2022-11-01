ОАЭ и Турция помогают россии обходить санкции — эксперт

31.10.2022 17:17

Укринформ

Ключевых союзников в рф по оказанию военной помощи только два — Иран и беларусь, а среди союзников, помогающих россии обходить санкции, — ОАЭ и Турция.

Об этом в комментарии Укринформу сказал советник министра внутренних дел, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

«Что мы в настоящее время понимаем под словом «союзники»? Если мы в принципе будем говорить о военной помощи, то, судя по всему, в ближайшее время у них (россиян — ред.) будут всего-навсего два союзника: беларусь и Иран. То есть даже Северная Корея без прямого разрешения Китая не будет включаться в эту войну. И пока Китай такого разрешения не дает”, – заявил он.

В то же время если говорить о тех союзниках рф, которые помогают ей избегать санкций, то на нынешнем этапе это, прежде всего, Арабские Эмираты и Турция, сказал эксперт.

По его словам, ОАЭ помогают выводить деньги из россии и становятся гаванью для крупного и среднего бизнеса.

Турция, по убеждению Денисенко, помогает ввозить большое количество подсанкционных товаров в рф.

“И недавнее расследование Bloomberg показало, что в принципе достаточно серьезным помощником во ввозе целого ряда товаров (в рф – ред.), которые потом, очевидно, все же идут не только на мирные нужды, является Армения, частично – Казахстан, несмотря на то, что он отказался от любых вещей, которые могли бы подставить его под санкции, это в основном страны ОДКБ — Таджикистан и так далее. Это ключевые союзники рф», — заявил советник главы МВД.

Отдельно Денисенко добавил, что Индия и Китай будут наращивать объемы импорта российской нефти и угля, потому что им это выгодно и это для них огромный стимул для экономик.

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Как сообщалось, ранее издание Bloomberg заявило, что рф использует чипы из западной бытовой техники для изготовления оружия. В частности, как отметило издание, рф начала использовать технологические детали из стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов для производства военной техники.

По материалам: Укринформ