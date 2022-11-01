Чехия поддержит членство Украины в НАТО — Зеленский

31.10.2022 23:24

Укринформ

Чехия подтвердила, что поддержит членство нашей страны в Североатлантическом альянсе.

Об этом Владимир Зеленский сказал в ежедневном видеообращении, передает Укринформ.

«Сегодня был с визитом в Украину Премьер-министр Чехии – один из наших самых больших друзей. Чехия сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, и вот так россия относится к европейским структурам: во время визита чешского представителя – 55 крылатых ракет», — рассказал глава государства.

Вместе с тем Президент подчеркнул: что бы ни думали в москве, а Украина заботится о себе и делает свое.

«Подписали сегодня с господином Премьер-министром специальную декларацию о евроатлантической интеграции нашей страны. Чехия подтвердила, что поддержит членство Украины в НАТО. Декларация также содержит конкретные направления нашего сотрудничества по имплементации стандартов НАТО в Украине», — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что Украина начинает работу по подписанию подобных деклараций со всеми членами Альянса.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский наградил Премьер-министра Чехии Петра Фиалу орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

По материалам: Укринформ