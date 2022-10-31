Нынешних санкций против россии недостаточно — Ткаченко

31.10.2022 10:47

Укринформ

Нынешних санкций против россии недостаточно, а также недостаточно оружия для обороны Украины.

Как передает Укринформ, об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграме.

"россия стала очень прогнозируемой — ложь, провокации, срывы соглашений, ракетные удары по всей Украине по понедельникам. Сегодня утром десятки ракет, попадания в объекты критической инфраструктуры. Снова города без света и воды. россия продолжает геноцид украинского народа. И делает это потому, что может. Текущих санкций недостаточно. Оружия для обороны Украины тоже", — заявил Ткаченко.

Как сообщалось, утром 31 октября россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Читайте также: Массированная атака рф – не «ответ», а желание убивать украинцев – Кулеба

В Киеве поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир. Также есть попадания российских ракет по объектам энергетической и критической инфраструктуры на Киевщине, в Запорожской области, на Кировоградщине, в Черновицкой области, на Черкасчине и в Харькове.

В Винницкой и Хмельницкой областях обломки сбитых российских ракет упали на гражданские объекты.

В общей сложности россия выпустила по Украине более полусотни ракет, из них 44 сбили.

По материалам: Укринформ