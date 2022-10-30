россия начала сознательно обострять продовольственный кризис еще в сентябре – Зеленский

29.10.2022 22:20

Укринформ

россия начала сознательно обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении к гражданам, сообщает Укринформ.

"Сегодня из россии прозвучало достаточно предполагаемое заявление – заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не сегодняшнее их решение. россия начала сознательно обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием. С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это абсолютно сознательная блокада россии. Это абсолютно прозрачное намерение россии вернуть угрозу масштабного голода для Африки, для Азии",– сказал Президент.

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Он отметил, что в настоящее время более 2 миллионов тонн продовольствия стоят в море. Это означает, что для более чем 7 миллионов потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию.

"Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам, другие – очень разные страны, из разных частей света… Но они все одинаково могут быть дестабилизированы из-за этого российского решения заблокировать экспорт. Я подчеркиваю: это решение было принято россией очевидно в сентябре. Только об этом может свидетельствовать эта очередь из судов с продовольствием в море", — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что минимум дважды в течение времени действия зерновой инициативы россия наносила удары по нашим Военно-Морским силам. Как раз по тем силам, которые гарантируют безопасность зерновому коридору. Сейчас требуется жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на других уровнях. В том числе и на уровне «Большой двадцатки».

"Как россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. россии не место в «двадцатке». Все партнеры видят эту искусственную очередь из судов. Видят, что делала россия для срыва зерновой инициативы. Видят, что даже суда с зерном, законтрактованные в рамках Продовольственной программы ООН для беднейших стран, не получают гарантированную возможность прохода по морскому маршруту. россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса", — подчеркнул Президент.

Как сообщал Укринформ, россия обвинила Украину и Британию в "терракте против кораблей черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", и заявила о выходе по Черноморской зерновой инициативы.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество не позволить россии под надуманным предлогом заблокировать "зерновой коридор", гарантирующий продовольственную безопасность миллионов людей.

Утром 29 октября на рейде временно оккупированного Севастополя раздались взрывы. Украина не подтверждает свою причастность к ним.

По материалам: Укринформ