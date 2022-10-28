Корниенко обсудил с делегатами межпарламентской сети U4U поддержку Украины

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27.10.2022 14:00

Укринформ

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время встречи с делегацией объединения парламентариев государств-членов Европейского Союза "United for Ukraine" (U4U) обсудил ряд вопросов, в том числе поддержку обороноспособности Украины.

Об этом первый вице-спикер украинского парламента сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

"United for Ukraine" (U4U) — это уже больше, чем дипломатия! Это настоящий эффективный канал коммуникации наших совместных усилий в противодействии российской агрессии против Украины, Европы и мира. Это мощное слово Украины на поле международной политики", — отметил Корниенко.

Он сообщил, что обсудил с делегатами U4U ситуацию в сфере безопасности, поддержку обороноспособности Украины, признание российского режима террористическим, свидетельством чего являются последние грубые атаки россии на украинские города, постоянный террор против мирного гражданского населения; поддержку энергетической системы Украинского государства зимой, финансовую и макрофинансовую помощь Украине, санкции против российского агрессора, вопрос ответственности россии за совершенные преступления, создание специального трибунала и завершение архитектуры международного уголовного права.

Корниенко поблагодарил государства U4U за консолидированную позицию по важным вопросам и эффективную поддержку.

Он отметил, что Украина рассчитывает на активную позицию каждого из членов сети U4U.

"Совместными усилиями остановим российскую машину войны и одержим победу для Украины — для всего цивилизованного мира", — отметил первый заместитель Председателя ВР.

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Как сообщалось, межпарламентская сеть U4U ("United for Ukraine" — "Объединенные для Украины") объединяет более 110 парламентариев из 28 стран, которые активно поддерживают Украину как в своих государствах, так и на международном уровне.

По материалам: Укринформ