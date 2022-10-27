Украина активизировала сотрудничество с Израилем в оборонной сфере – Зеленский

26.10.2022 18:33

Укринформ

В последнее время Украина активизировала сотрудничество с Государством Израиль в оборонной сфере.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга с главой Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Всех волнуют наши отношения. Все хотят более теплых отношений между нашими обществами. Скажу честно, я доволен в последние дни тем, что мы начали работать… Мы в начале нашего сотрудничества. Наблюдается положительный тренд в отношениях с Израилем. Я за это благодарен», – сказал глава Украинского государства, подчеркнув, что много времени посвящает тематике отношений с израильскими партнерами.

Зеленский отметил, что в настоящее время начали сотрудничество украинская и израильская разведки. Однако он отказался детализировать, как именно это происходит.

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В то же время Президент рассказал, что данные, переданные Украине разведкой Израиля, подтвердили информацию, которую уже имели украинские разведки. В частности, глава государства уточнил, что речь идет об использовании российской федерацией около 400 иранских дронов против гражданского населения Украинского государства. В этом контексте Зеленский поблагодарил Вооруженные силы Украины за сбитие 60-70% дронов. Он также выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате вражеских попаданий.

Как сообщалось, по данным издания New York Times, на днях Израиль предоставил Украине разведывательные данные, полезные для поражения иранских беспилотников.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало 26 октября находится с рабочим визитом в Киеве.

По материалам: Укринформ