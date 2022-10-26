Президент встретился с представителями мировых еврейских сообществ — о чем говорили

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26.10.2022 02:08

Укринформ

Владимир Зеленский провел встречу с влиятельными представителями мировых еврейских общин, посвященную важности защиты общечеловеческих ценностей, гарантированию мира и сохранению исторической памяти.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Укринформ.

Во встрече, в частности, принял участие бывший советский политический заключенный, министр и вице-премьер в правительствах Израиля, глава исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский. По видеосвязи также присоединились президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, экс-сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, главный раввин Киева, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх.

Глава государства поблагодарил участников встречи за неизменное внимание и поддержку Украины, особенно в нынешнее сложное время.

«Ваш голос звучит весомо и всегда имеет значение для общественного мнения. Поэтому я прошу вас и дальше распространять правду о терроре, который принесла россия, и о помощи, в которой мы нуждаемся», — сказал Зеленский.

Он отметил, что народы Украины и Израиля имеют много общего, их объединяет историческая память, в том числе трагические страницы истории, а также стремление гарантировать безопасность для людей и своих государств. Поэтому сегодня во время ужасной российской агрессии Украина надеется на более решительную поддержку со стороны Государства Израиль.

«Мы сегодня боремся с таким страшным явлением как рашизм и без объединенной позиции свободного демократического мира его невозможно побороть. Если не давать четкую политическую оценку российской федерации со стороны Израиля, будут возникать новые явления вроде союза россии и Ирана. Они уже выпустили по нам сотни иранских дронов-камикадзе «Шахед». Потом мы будем вдогонку бороться против этого всем миром», — отметил Президент, отметив необходимость уже сейчас действовать более решительно и в единстве.

Натан Щаранский выразил солидарность с героической борьбой украинского народа, который сегодня отстаивает свое будущее и будущее всего свободного мира. Поэтому обязанность всех без исключения демократических стран поддержать эту борьбу.

Он акцентировал, что именно поэтому Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр реализует проект по сбору доказательств преступлений против человечности на территории Украины.

Глава Украинского государства заявил, что сейчас чрезвычайно важно уделять еще больше внимания защите исторической памяти и информированию о том, какие выводы человечество сделало из масштабных трагедий XX века.

В этой связи участники встречи обсудили продолжение реализации проекта строительства.Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

«Мы не забыли и обязательно должны реализовать этот проект. Но для этого нужно защитить сегодня наше государство», – констатировал Зеленский. Он поблагодарил наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» и всех причастных за продолжение работы над проектом.

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Со своей стороны Натан Щаранский как председатель наблюдательного совета Мемориального центра отметил важность помнить все уроки Холокоста и сохранить память о героизме украинцев.

Бывший сенатор США Джо Либерман поблагодарил Владимира Зеленского за поддержку фонда «Бабий Яр». «С самого начала мы понимали, что это должен быть не просто музей в Киеве, а такой живой институт, который занимался бы адвокацией и отстаиванием прав в связи с происходящим сегодня в мире», – сказал он.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер отметил, что сегодня главный вопрос для американского общества, для американских евреев – что они могут сделать для помощи Украине, в частности, в вопросе сохранения памяти о Бабьем Яре.

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«Мы готовы работать с Украинским государством, отстаивать его интересы, чтобы оказывать большую и более быструю поддержку вашему правительству и вашей армии», – подчеркнул президент Всемирного еврейского конгресса.

Член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», бизнесмен Виктор Пинчук отметил, что, к сожалению, сегодня мир стал свидетелем нового геноцида – по отношению к украинскому народу. Поэтому эти преступления обязательно должны быть зафиксированы, а цивилизованные страны, в частности, Израиль должны помочь Украине остановить этот геноцид и терроризм.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ