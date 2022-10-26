Ермак: Современные системы ПВО для Украины – это щит Европы

Ермак: Современные системы ПВО для Украины – это щит Европы

26.10.2022 13:56

Укринформ

Современные системы противовоздушной обороны для Украины – это щит Европы.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал в Телеграме, передает Укринформ.

“Современные системы ПВО для Украины – это щит Европы. Оружие для нас является инвестицией Запада в будущее”, — отметил Ермак.

Он добавил, что "путинизм – он как вирус, а вирусы нужно уничтожать".

"Мы можем это сделать — нам нужно больше инструментов", — подчеркнул руководитель ОП.

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Как сообщалось, накануне Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время совместного с Президентом Владимиром Зеленским общения со СМИ в Киеве отметил, что Германия в скором времени планирует предоставить Украине две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

По материалам: Укринформ