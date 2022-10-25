Украина рассчитывает на углубление сотрудничества с Британией: Шмыгаль поздравил Сунака

Украина рассчитывает на углубление сотрудничества с Британией: Шмыгаль поздравил Сунака

25.10.2022 15:16

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил Риши Сунака с назначением на должность главы британского правительства, выразив надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между странами.

Как передает Укринформ, об этом Шмыгаль сообщил в Твиттере.

«Поздравляю Риши Сунака с назначением Премьер-министром Великобритании! Украина ценит поддержку Великобритании в борьбе против агрессора. Рассчитываем на дальнейшее углубление сотрудничества во имя совместного благополучия и победы», — отметил он.

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Как сообщал Укринформ, 25 октября король Великобритании Чарльз III официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны после того, как вчера он был избран лидером Консервативной партии.

По материалам: Укринформ