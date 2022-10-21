Генассамблея Интерпола рассмотрела инициативу Украины о приостановлении членства стран в организации

21.10.2022 15:09

Укринформ

Участники 90-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая проходит в индийском городе Нью-Дели, по запросу Украины рассмотрели вопрос приостановления членства или исключения страны-члена из организации.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Украинскую делегацию на сессии Генассамблеи возглавил начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Василий Неволя.

Участники сессии – руководители Международной организации уголовной полиции (Интерпол), высшие должностные лица органов полиции и других правоохранительных органов стран-членов этой и других международных организаций. Правоохранители обсуждают наиболее актуальные вопросы международного сотрудничества по борьбе с преступностью.

"На запрос Украины на сессии был рассмотрен вопрос об изучении процедуры приостановления членства и (или) исключении страны-члена из МОУП–Интерпол. Это обусловлено отсутствием такой процедуры и необходимостью создания возможности и, что важнее, правовой основы для поднятия вопроса об исключении любой страны из МОУП–Интерпол в связи с злоупотреблениями инструментами и базами данных этой организации”, — говорится в сообщении.

На рассмотрение и последующее голосование Генеральной ассамблеей предложены проекты отчета и резолюции, подготовленные Национальной полицией Украины при содействии Офиса по правовым вопросам Генерального секретариата Интерпола.

Предложение Украины поддержало большинство делегатов. Рабочей группе МОУП-Интерпол поручено представить свои заключения и предложения по этому вопросу до начала работы 91-й сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится осенью 2023 года.

Кроме того, делегация Нацполиции планирует провести ряд двусторонних встреч с главами других делегаций для обсуждения вопросов сотрудничества.

Уже состоялась встреча делегации Нацполиции и генерального секретаря Интерпола Юргена Штока.

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Также во время Генассамблеи состоялись выборы в Исполнительный комитет МОУП-Интерпол, в том числе на должности вице-президента от Европы и делегатов от Африки. По результатам голосования новым вице-президентом Интерпола от Европы избрали представителя Бельгии Петера де Буйшера.

Как сообщал Укринформ, в марте Интерпол принял решение, согласно которому россия не будет исключена из состава организации, однако усилят порядок рассмотрения ее запросов.

Фото: Национальная полиция

По материалам: Укринформ