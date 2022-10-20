США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов в Конгресс — Госдеп

2/10/b923cd2b628b9b3ae957d689af791706.jpg» alt=»США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов в Конгресс — Госдеп» width=»100%»/>

США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов в Конгресс — Госдеп

20.10.2022 00:50

Укринформ

Поддержка Украины, которую обеспечивает сейчас администрация США, останется неизменной при любой политической конфигурации, которая сложится в Конгрессе после выборов.

Об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведан Пател, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Наша преданность украинским партнерам не просто непоколебима, она железная. И мы продолжим принимать меры и делать все возможное, чтобы у Украины было все необходимое, чтобы защитить себя, защитить свою территориальную целостность», — подчеркнул официальный представитель Госдепа.

По его словам, Соединенные Штаты будут прилагать усилия, чтобы обеспечить наилучшие возможные позиции для Украины за столом переговоров, когда бы этот переговорный процесс ни начался.

Читайте также: США в ускоренном темпе работают над выделением Украине $4,5 миллиарда

Пател также сообщил, что Госдепартамент регулярно контактирует с Конгрессом по вопросам, связанным с внешней политикой и национальной безопасностью – как с демократическим большинством, так и с республиканским меньшинством.

Как сообщал Укринформ, 8 ноября в США пройдут выборы в Конгресс, после которых нынешняя конфигурация большинства демократов в обеих палатах может измениться.

По материалам: Укринформ