Участие беларуси в войне: у Тихановской говорят, что оппозиция готова обсуждать возмещение Украине

Участие беларуси в войне: у Тихановской говорят, что оппозиция готова обсуждать возмещение Украине

18.10.2022 16:43

Укринформ

В Объединенном переходном кабинете лидера белорусской оппозиции в эмиграции Светланы Тихановской готовы обсуждать возмещение Украине за соучастие беларуси в агрессивной войне россии и присоединиться к послевоенному восстановлению страны.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ заявил представитель по иностранным делам в Объединенном переходном кабинете Тихановской Валерий Ковалевский.

«Мы понимаем, что из-за действий лукашенко, его решения принять участие в этой войне, беларусь как государство стало соагрессором в этом конфликте. Мы не отказываемся от этой ответственности и подчеркиваем, что согласно Резолюции Организации Объединенных Наций от 1974 года, беларусь подпадает под один из таких критериев (определение государства-соагресора – ред.). Вопрос о том, какой должна быть ответственность, каким может быть участие беларуси в восстановлении Украины после завершения боевых действий, остается открытым, и мы готовы его обсуждать», — отметил представитель Тихановской.

В то же время, по его словам, в белорусской оппозиции призывают украинское правительство к тому, чтобы "между нашими странами была реальная дружба, сотрудничество и партнерство".

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Как сообщал Укринформ, лидер белорусской оппозиции в эмиграции Светлана Тихановская 11 октября обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой установить дипломатические и политические отношения между Украиной и Объединенным переходным кабинетом Беларуси.

Между Украиной и россией нет дипломатических отношений, но с беларусью они пока сохраняются.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что их расторгнут, если армия рб пересечет границу и начнет прямое вторжение.

По материалам: Укринформ