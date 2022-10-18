Предпосылкой для членства Украины в НАТО станет победа в войне против рф – Столтенберг

Предпосылкой для членства Украины в НАТО станет победа в войне против рф – Столтенберг

18.10.2022 22:03

Укринформ

НАТО придерживается политики открытых дверей, в том числе для Украины, но предпосылкой рассмотрения этого вопроса станет победа нашей страны в борьбе против российской агрессии.

Об этом во время виртуального выступления на Берлинском форуме по внешней политике заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я придерживаюсь согласованной позиции, что двери НАТО остаются открытыми, и Украина в будущем станет членом Альянса. Но краткосрочный приоритет сейчас заключается в предоставлении Украине помощи, чтобы она имела возможность получить больше преимуществ на поле боя и завершить эту войну таким образом, чтобы Украина осталась независимым и суверенным государством в Европе. Это предпосылка для любого обсуждения о членстве», — подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что позиция НАТО остается неизменной со времен Бухарестского саммита в 2008 году. И двери Североатлантического союза открыты, что он продемонстрировал в течение прошлых лет на примерах Северной Македонии и Черногории, а уже в этом году – Финляндии и Швеции.

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«Мы также решительно заявили, что каждое государство может выбирать свой путь, это касается и Украины. В конце этого будет вопрос для Украины и 30 союзников — принимать решение о членстве. у россии нет никакого слова в этом. Наш главный фокус на том, чтобы помочь Украине победить в этой войне», — сказал руководитель Альянса.

Отвечая на вопрос модератора о возможности ускоренного пути Украины к членству, как это было сделано для Финляндии и Швеции, Столтенберг отметил, что наша страна находится в состоянии войны, и в этом большая разница.

«Финляндия и Швеция — давние партнеры для НАТО, среди союзников существует консенсус по поводу их приглашения к полноправному членству, именно такое решение было принято на Мадридском саммите. Что касается Украины – там идет война, и самым высоким приоритетом сейчас является оказание ей военной помощи, что мы и делаем как союзники и партнеры. Эта военная помощь беспрецедентна», — отметил генеральный секретарь.

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Как сообщалось, с самого начала российского вторжения союзники по НАТО начали оказывать Украине эффективную военную помощь, включая прямые поставки оружия на двусторонней основе. Альянс сосредоточился на поставках в Украину нелетального военного оборудования, включая горючее, средства личной защиты, медицинское оборудование, средства борьбы с дронами.

Под эгидой США состоялось уже шесть встреч Контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» с участием более 50 членов НАТО и стран-партнеров, координирующих поставки оружия и военного оборудования по запросу нашего государства.

Фото: NATO

По материалам: Укринформ