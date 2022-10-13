Канадский министр Саджан посетил с визитом Украину

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13.10.2022 05:43

Укринформ

Министр международного развития Канады Харджит Саджан совершил неанонсированный визит в Украину.

О некоторых подробностях визита Саджан рассказал в Твиттере, передает Укринформ.

“Вернулся в Украину. Всего несколько дней назад российские ракеты прилетели на города по всей Украине, убивая невинных людей. Депутат Иван Бейкер и я приехали, чтобы выразить нерушимую поддержку нашим правительством народу Украины, который борется за свою свободу и государство”, — отметил Саджан.

Le député @Yvan_Baker et moi-même sommes ici pour montrer le soutien indéfectible de notre gouvernement au peuple de l'Ukraine qui se bat pour sa liberté et son pays. pic.twitter.com/FezLNXn4dk

— Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) October 12, 2022

Он добавил, что пообщался людьми, которые пострадали от войны, но "демонстрируют невероятную стойкость и сопротивление бессмысленной агрессии путина".

"Канадцы стоят бок о бок с украинцами и не ослабят свою поддержку", — подчеркнул министр.

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Напомним: Канада на этой неделе объявила, что направит в Польшу 40 инструкторов для обучения украинских саперов.

По материалам: Укринформ