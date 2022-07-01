Шольц: Россия снова угрожает международному порядку

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия представляет угрозу для Европы и НАТО.

«Своей агрессивной политикой Россия вновь представляет угрозу для Европы и Североатлантического союза», — сказал он в четверг по окончании саммита НАТО в Мадриде, имея в виду войну России против Украины, пишет Первая Лента.

«Это угрожает международному порядку», — сказал Шольц, слова которого цитирует агентство dpa.

НАТО делает правильные выводы из изменившейся ситуации в мире. «Так НАТО укрепляет свой оборонный потенциал, особенно с учетом безопасности своих членов на своем восточном фланге», — подчеркнул Шольц.

По словам канцлера, в будущем Германия будет содержать бронетанковую дивизию численностью 15 000 солдат, региональное военно-морское командование, 60 самолетов и 20 единиц флота.

Канцлер Шольц объявил в своем выступлении, что Германия начнет ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО в конце этой недели. Он рассчитывает, что с присоединением не возникнет новых трений в Альянсе с Россией. Президент Владимир Путин «принял к сведению предстоящее расширение» без впечатлений, сказал Шольц.

Но он добавил, что называть НАТО «империалистической» Путиным «нелепо». НАТО является чисто оборонительным союзом. Наоборот, империалистически ведет себя Россия.

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