Историки в будущем назовут нынешний период «второй холодной войной» — польский политик

Мы должны осознавать, что находимся в состоянии войны с Россией, — сказал Петр Наимский, полномочный представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре, пишет Первая Лента со ссылкой на Interia.

Он пояснил, что политики «уклоняются от этого» и хотят вернуть то, что было до нее. По его мнению, страны должны быть готовы, в частности, попытки Кремля саботировать ситуацию.

— Сейчас мы обсуждаем решения по санкциям, ограничениям на импорт и экспорт, ценовые ограничения на товары первой необходимости или ограничения по количеству газа на душу населения. Это решения, которые не принимаются в условиях нормальной рыночной экономики. Мы вынуждены это делать, потому что находимся в ненормальной ситуации — ситуации войны, — сказал Петр Наимский в Вашингтоне, где он участвовал в конференции Форума США-ЕС «Оборона и будущее».

В ходе дискуссии он заявил, что Запад фактически находится в состоянии войны с Россией, и что историки в будущем назовут нынешний период «второй холодной войной».

По его словам, хотя некоторые экстраординарные шаги, такие как санкции и частичное эмбарго на российскую нефть, уже предприняты, остается много возможностей для дополнительных мер, предполагающих, в частности, введение ценовых ограничений на российскую нефть или координация закупок газа СПГ Европой.

Ранее мы сообщали, что Великобритания уже не исключает прямого столкновения с Россией.