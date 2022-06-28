Политика

Великобритания уже не исключает прямого столкновения с Россией

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 28 июня, 2022
0 0 1 минута чтения

Украина должна быть дополнительно вооружена; таким образом она сможет вернуть себе Донбасс и всю страну, оккупированную Россией. Об этом заявила в интервью прессе министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По ее мнению, нужно готовиться к любому развитию событий, в том числе и к прямому столкновению с Россией.

В опубликованном во вторник интервью итальянской газете La Repubblica, а также немецкому Die Welt и испанскому El Pais глава дипломатии заявила, что нужно поставить Киев в более выгодное положение для ведения переговоров», пишет Первая Лента.

«Если Украина не победит, последствия будут крайне тяжелыми для остальной Европы», — предупредила она.

Как она отметила, «все силы всегда должны быть готовы к любым неожиданностям». Так она ответила на вопрос об угрозе прямого столкновения с Россией в Восточной Европе.

Лиз Трасс выразила убежденность в необходимости укрепления восточного фланга НАТО. Она напомнила, что Великобритания удвоила численность своих войск в Эстонии. По ее мнению, размещение дополнительных сил НАТО в Восточной Европе будет носить постоянный характер, и альянс должен еще больше усилить свои усилия.

Ранее стало известно, что попросил Зеленский у лидеров G7.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 28 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Техническое банкротство России: Песков — это неправда

1 день ago

Президент Еврокомиссии хочет провести саммит G20 с Путиным: назвала причину

1 день ago

Ограничения на поставки газа из России: Германии переходит в «чрезвычайный режим»

5 дней ago

Дезертирство российских солдат в Харьковской области: они спрятались в лесу

1 неделя ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button