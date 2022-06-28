Великобритания уже не исключает прямого столкновения с Россией

Украина должна быть дополнительно вооружена; таким образом она сможет вернуть себе Донбасс и всю страну, оккупированную Россией. Об этом заявила в интервью прессе министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По ее мнению, нужно готовиться к любому развитию событий, в том числе и к прямому столкновению с Россией.

В опубликованном во вторник интервью итальянской газете La Repubblica, а также немецкому Die Welt и испанскому El Pais глава дипломатии заявила, что нужно поставить Киев в более выгодное положение для ведения переговоров», пишет Первая Лента.

«Если Украина не победит, последствия будут крайне тяжелыми для остальной Европы», — предупредила она.

Как она отметила, «все силы всегда должны быть готовы к любым неожиданностям». Так она ответила на вопрос об угрозе прямого столкновения с Россией в Восточной Европе.

Лиз Трасс выразила убежденность в необходимости укрепления восточного фланга НАТО. Она напомнила, что Великобритания удвоила численность своих войск в Эстонии. По ее мнению, размещение дополнительных сил НАТО в Восточной Европе будет носить постоянный характер, и альянс должен еще больше усилить свои усилия.

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