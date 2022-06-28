Дмитрий Медведев угрожает миру накануне саммита НАТО

Любое вмешательство на Крымском полуострове страны-члена НАТО может быть расценено как объявление войны России, что может привести к Третьей мировой войне, заявил экс-президент России Дмитрий Медведев накануне саммита НАТО.

«Для нас Крым — часть России. А это значит навсегда. Любая попытка вмешательства в дела Крыма будет объявлением войны нашей стране», — сказал Медведев российским СМИ, пишет Первая Лента.

«А если это делает государство-член НАТО, то это конфликт со всем Североатлантическим альянсом, третья мировая война. Полная катастрофа», — подчеркнул он.

Медведев, который в настоящее время является заместителем председателя Совета безопасности России, также заявил, что если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, Россия укрепит свои границы и будет «готова к возмездию», что может включать перспективу установки ракет «Искандер» у их границ.

Ранее мы сообщали, что Великобритания уже не исключает прямого столкновения с Россией.