Британский адмирал о роковой ошибке Путина: потерял 25 процентов своей наземной армии

Глава британских вооруженных сил заявил, что Россия уже «стратегически проиграла» войну в Украине и теперь является «более ослабленной державой». Адмирал Тони Радакин также считает, что Путину никогда не удастся подчинить себе соседнюю страну.

Россия уже «стратегически проиграла» войну с Украиной, понеся большие потери и усилив НАТО, заявил в интервью PA Media начальник британского штаба обороны, который также является высшим военным офицером Великобритании, пишет Первая Лента.

— Это ужасная ошибка России. Москва никогда не возьмет под свой контроль Украину, заявил адмирал Радакин, добавив, что Россия выйдет из войны «более ослабленной державой».

Британские военные не скрывают, что «стратегическое поражение» Кремля связано, в частности, с в связи с тем, что в связи с решением об агрессии против Украины Швеция и Финляндия решили порвать с прежним нейтралитетом и присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия выступила за предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине.