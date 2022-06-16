Мосты в Северодонецке разрушены: у россиян теперь есть два варианта

Министерство обороны Великобритании выпустило ежедневную сводку разведданных. В нем они указывает, в частности, на разрушенные мосты в Северодонецке и трудности местного мирного населения.

«Все основные мосты на реке Донец-Северский, соединяющие воюемый город Северодонецк с территорией, находящейся под контролем украинцев, скорее всего, разрушены», — говорится в сообщении, пишет Первая Лента.

«Вероятно, Украине удалось вывести большую часть своих боевых частей, которые первоначально удерживали город. Ситуация для украинских сил и гражданского населения, оставшихся к востоку от реки, остается крайне сложной», — читаем мы.

«Поскольку мосты, скорее всего, разрушены, России придется либо форсировать реку, либо продвигаться по заблокированным флангам, чтобы превратить тактические успехи в оперативное превосходство», — прогнозирует британское министерство.

«Боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют во все более и более разрозненных формированиях и сильно обделены личным составом. По данным украинских властей, некоторые российские тактические батальонные группы — обычно от 600 до 800 человек — смогли собрать только 30 бойцов».

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