Власти Хиросимы и Нагасаки приняли решение не приглашать представителей российского правительства на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки этих мест американцами. Москва резко раскритиковала это решение.

Городские власти говорят, что решение не приглашать президента России Владимира Путина, высокопоставленных членов его кабинета и даже представителя посольства России в Токио было принято непосредственно японским правительством. Они добавляют, что разочарованы позицией Токио и хотели бы присутствия российских официальных лиц, пишет Первая Лента.

Многие японцы в результате развязанной Россией войны на Украине и угроз Путина применить ядерное оружие выступают против присутствия российской делегации на церемониях. Среди них Сигэаки Мори, который восьмилетним мальчиком пережил взрыв атомной бомбы «Малыш» над своим городом 6 августа 1945 года.

«Я смотрел новости по телевизору, и ужасно видеть, как умирает так много людей. Украинцы умирают и русские умирают. Для чего? Вся война ужасна, сказал он.

Сам посол России в Японии назвал это решение «позорным поступком».

Ранее мы сообщали, что НАТО нанесло еще один удар по Путину.