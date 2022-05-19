Арестович назвал единственный вариант примирения с Россией

Украина не пойдет ни на какие поступки в территориальном вопросе с Россией. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что Украина не пойдет на компромисс с россиянами. В эфире 24 канала советник главы ОП отметил, что речи о каком-либо примирении с врагом сейчас идти не должно. При этом он назвал единственный вариант примирения с РФ, пишет Первая Лента.

«Единственный вариант примирения — это российская капитуляция, вывод войск и разговоры о компенсациях. Это принципиальная позиция руководства государства», — заявил Арестович.

Он добавил, что это условия не только президента Украины и дипломатов, но и также международных партнеров – США и Великобритании.

В тоже время по словам Арестовича некоторые страны хотят повторить Минские соглашения, в том числе призывая прекратить огонь любой ценой.

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