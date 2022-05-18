Российские фабрики троллей пытаются представить украинских беженцев в негативном свете – эксперт

Проблемы польско-украинских отношений, особенно исторические события, охотно используются российской пропагандой для разделения поляков и украинцев, оценила в интервью PAP эксперт варшавского Центра восточных исследований (OSW) Катажина Чаврило. Она добавила, что кремлевские пропагандисты пытаются донести негативное сообщение о беженцах до всех стран ЕС.

Так называемое Фабрики троллей также охватывают и будут охватывать в ближайшие месяцы контент, который представляет украинских беженцев в Польше в негативном свете, — добавила она, пишет Первая Лента.

«Эксплуатация тем о бегстве граждан Украины на Запад имеет более широкое измерение и касается не только Польши. чтобы привести к ситуации, когда они (беженцы — ППА) не будут приветствоваться. Нынешняя ситуация (война между Россией и Украиной — ППА) делает риторику против беженцев важным элементом дезинформационного сообщения Кремля. Его первостепенная цель — свести к минимуму поддержку Украины Западом», — подчеркнула Чаврило.

По мнению аналитика, так называемая Фабрики троллей (государственные компании, публикующие пропагандистский контент в Интернете, в основном на форумах и в социальных сетях — ПАП) продолжают набирать новых людей, что свидетельствует об активизации деятельности Кремля в сфере информационной войны.

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