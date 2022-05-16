Политика

Сегодня – наш дедлайн, последний момент, когда мы можем спасти Мариуполь – Руслана в Стамбуле

В Стамбуле проходит пресс-конференция жен и матерей защитников Азвостали.

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 16 мая, 2022
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Сегодня, 16 мая, в Стамбуле проходит брифинга жён и матерей защитников «Азовстали». Там они обращаются к мировым лидерам, чтобы те спасли украинских военных.

Певица и волонтер Руслана Лыжичко также выступила на пресс-конференции. Она заявила, что они приехали попросить президента Турции Реджепа Эрдогана сделать еще один акт миротворчества и человечности – спасти Мариуполь, пишет Первая Лента.

«Сегодня – наш дедлайн, последний момент, когда мы можем спасти Мариуполь», — заявила певица.

«Мы благодарим Эрдогана и турецкий народ за ту поддержку, которую вы уже предоставили и продолжаете предоставлять Украине. Кольцо вокруг Азовстали сжалось – дальше тянуть некуда! Мы верим, что в лице Эрдогана и Си Цзиньпина сам господь бог вмешается и спасет Защитников Мариуполя! Их нужно спасать уже вчера!  Уважаемый Эрдоган! Спасите Защитников Азовстали! Этот поступок будет достоин Премии Мира!»  – сказала жена защитника Азовстали.

Ранее мы сообщали, что россияне могут изменить тактику на Донбассе.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 16 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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