Сегодня – наш дедлайн, последний момент, когда мы можем спасти Мариуполь – Руслана в Стамбуле

Сегодня, 16 мая, в Стамбуле проходит брифинга жён и матерей защитников «Азовстали». Там они обращаются к мировым лидерам, чтобы те спасли украинских военных.

Певица и волонтер Руслана Лыжичко также выступила на пресс-конференции. Она заявила, что они приехали попросить президента Турции Реджепа Эрдогана сделать еще один акт миротворчества и человечности – спасти Мариуполь, пишет Первая Лента.

«Сегодня – наш дедлайн, последний момент, когда мы можем спасти Мариуполь», — заявила певица.

«Мы благодарим Эрдогана и турецкий народ за ту поддержку, которую вы уже предоставили и продолжаете предоставлять Украине. Кольцо вокруг Азовстали сжалось – дальше тянуть некуда! Мы верим, что в лице Эрдогана и Си Цзиньпина сам господь бог вмешается и спасет Защитников Мариуполя! Их нужно спасать уже вчера! Уважаемый Эрдоган! Спасите Защитников Азовстали! Этот поступок будет достоин Премии Мира!» – сказала жена защитника Азовстали.

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