Россияне могут изменить тактику на Донбассе – ISW

Российские войска могут принять решение не пытаться окружить украинские силы на направлении Изюм-Славянск-Дебальцево в пользу блокирования Северодонецка и Лисичанска. Оккупантам уже удалось захватить почти все Рубежное. Об этом сообщили в недавнем коммюнике эксперты Американского института военных исследований (ISW).

Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай утверждает, что правительство в Киеве частично контролирует Рубежное, но на самом деле украинские военные имеют доступ только к выходу с коммуникационного пути на западной окраине города, говорится в отчете ISW, пишет Первая Лента.

Русские уже захватили Воеводовку (город, расположенный между Рубежным и Северодонецком — ред.) и вскоре начнут сухопутное наступление на Северодонецк или его окрестности, прогнозируют эксперты американского аналитического центра.

«Неизвестно, однако, смогут ли силы агрессора окружить, не говоря уже о том, чтобы захватить, Северодонецк и Лисичанск. Все предыдущие наступления русских в населенных пунктах застопорились, и в данном случае иначе не кажется», — подчеркнули в ISW.

Аналитики института подсчитали, что в условиях неудач под Изюмом в юго-восточной части Харьковской области русские могут отказаться от этого оперативного направления. «Эта гипотеза подтверждается информацией о том, что российские силы в Попасной продвигаются на север в сторону Северодонецка и Лисичанской, а не в направлении трассы Славянск — Дебальцево», — подчеркивается в сообщении вашингтонского центра.

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