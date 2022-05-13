Американский сенатор заблокировал план помощи Украине на $40 млрд

Демонстрируя редкую демонстрацию единства, глава Сената США Чак Шумер и лидер республиканцев Митч МакКоннелл хотели быстро утвердить план по выделению 40 миллиардов долларов помощи Украине. Однако их заблокировал сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, который требует изменения законодательства.

Демократические и республиканские лидеры в Сенате хотели, чтобы пакет помощи Украине был одобрен в рамках ускоренного законодательного процесса, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«У нас есть моральное обязательство поддерживать Украину в аморальной войне Владимира Путина», — заявил сенатор-демократ Чак Шумер.

— Украина не просит нас участвовать в войне. Украина просит у нас средства для защиты от этого безумного вторжения, заявил республиканец Митч Макконнелл.

Однако сенатор Рэнд Пол выступил против быстрого законодательного пути и призвал усилить контроль за расходованием средств. Однако во время дебатов он не скрывал своего несогласия с пакетом помощи Украине. — Я присягнул на верность конституции США, а не какой-либо другой нации, — сказал он.

Из-за возражений сенатора от Кентукки пакет помощи для Украины должен будет пройти нормальный законодательный путь, а значит, не будет утвержден до следующей недели или позже.

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